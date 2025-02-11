Апперкот укропатриотам от папы Римского «Охмурителя»: что за ним?

На днях состоялась онлайн-встреча папы римского Франциска с молодыми греко- и римо-католиками. Те собрались в кафедральном униатском соборе в Киеве, построенном в 2004 году вопреки правилам межцерковной этики. Почему вопреки? Потому что без согласия Московского патриархата они не имели права его ставить на исконно православной территории. Таким образом, был совершен акт наглой экспансии, крышуемый властью тогдашнего президента Кучмы. Который, как известно, стремился усидеть на двух стульях и изображал Украину «не Россией».

Влияние УГКЦ на мозги украинцев резко усилилось, и в итоге именно униаты стали «духовными вдохновителями» Майданов, приведших к катастрофе для «незалежной». Они заползли также на восток и юг, где их в помине никогда не было, поскольку униатство – конфессия чисто западенская. Что, кстати, подтверждает сборище, на коем присутствовали, в основном, западенцы. Однако были среди них и деятели из Харькова и Одессы.

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Мероприятие вел некий поп-затейник, который веселил народ по ту и эту сторону плазмы, создавая радостно-сладостную атмосферу. Хотя дело происходило в канун начала Волынской резни, где униаты играли роль застрельщиков. И в переносном, и в прямом смысле. Известно, что они не только «благословляли» погромщиков на убийства беззащитных поляков, но и сами убивали их.

Папу восторженно приветствовал «патриарх» УГКЦ Шевчук, доказывая своим беглым итальянским, кому подчиняется его контора. Ну а потом дали слово самому понтифику.

На вопрос, какова миссия украинской молодежи в мире сегодня, тот ответил: «В том, чтобы быть патриотами. Вы не можете скрыться от проблем, которые испытываете сегодня. В этот момент ваша страна получила ранения в результате войны. Вы должны быть патриотами, любите свою родину, защищайте ее».

Казалось бы, засим последует мытье башмаков патриотам, хотя бы виртуальное. Ан нет. Внезапно последовал призыв «противостоять инстинкту отвечать на удар другим ударом»:

«Простить очень трудно. Мы всегда пытаемся вести войну и отвечать на удар другим ударом. Но чтобы построить мирное будущее, мы должны прощать друг друга. Всегда».

Данная тирада взбеленила укронацистов, которые тут же кинулись клеймить старика позором и неприличными словами. Известный сатанист и подонок Муждабаев выпустил блог под названием «Пора бить по папе», где обозвал его «грушей для битья» и «резиновой женщиной». Короче, разочаровались записные нацики.

Хотя ничего такого особенного Франциск не сказал. Он и раньше вел себя аналогично. По старой детской считалочке про качели: «Туда, сюда, обратно, тебе и мне приятно». Угождая и «ястребам», и «голубям». То поддержит Укрорейх, то призовет к «белому флагу». А то еще и Путина словесно приласкает. И опять укров поддержит.

Ничего удивительного, потому что на Украине Ватикан преследует две давних сверхзадачи. Первая – экспансия с целью объединения в одну шарагу под его крышей католиков, униатов и раскольников из ПЦУ. А вторая – следование линии США и ее колебаниям. Поскольку именно Америка более всего заинтересована в таком объединении, чтобы передать его в конце концов под власть антихриста.