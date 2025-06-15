«Антропотипом не вышли» – Арестович о том, почему прямая война с РФ для Запада – гарантированная смерть

Вадим Москаленко.  
15.06.2025 21:50
  (Мск) , Вашингтон
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад ни в каком виде не хочет допустить прямое военное столкновение с Россией, поскольку смертелен практически любой исход сражения.

Об этом на канале бежавшего в США российского либерала-иноагента Константина Борового заявил покинувший Украину экс-советник офиса Зеленского, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад ни в каком виде не хочет допустить прямое военное столкновение с Россией, поскольку...

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«Запад понимает, что в прямом противостоянии с Россией, скорее всего, выиграет в воздушной компоненте, но очень хорошо понимает, что с миллионом мужиков, которые идут в лаптях и с винтовками Мосина, с рюкзаками 1945 года, они ничего не смогут сделать. Для этого надо иметь антропотип (он сегодня остался только в Украине и в России) людей, которые могут сражаться в грязных окопах годами на расстоянии пистолетного выстрела.

Таких людей на Западе нет, многочисленные профессиональные войска не удержат всю эту лавину. Тем более это сейчас армия дронов – Запад не умеет воевать этот тип войны. Они это очень хорошо понимают, и перспективы военного столкновения расценивают как катастрофические для себя, для своего общественного мнения, для политики, для формы существования Запада как такового», – сказал Арестович.

«Запад если и выиграет эту войну или частично не проиграет, перестанет быть тем Западом, которым он есть, а это личная катастрофа для всех политиков на Западе, для всего правящего класса, для всего западного миропорядка. Они не хотят этого допустить», – вещал экс-советник Зе-офиса.

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