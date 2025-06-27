Американский сенатор смирился с освобождением Новороссии – и грозится не признавать
Мирное соглашение между Россией и Украиной нельзя заключать.
Об этом сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Именно украинцы в конечном итоге будут расплачиваться за мирное соглашение, которое поощряет российскую агрессию… Если Россия почувствует себя уверенней, положение украинцев только ухудшится», – вещал Уикер.
Однако, когда он стал приводить в пример Белоруссию, «которую Запад не воспринимал всерьез», выяснилось, что американец обеспокоен вовсе не «страданиями мирных жителей» и не «попранием демократии», а тем, что военное присутствие России расширенно до границ с НАТО.
«Те, кто преследуют свои цели далеко за пределами региона, внимательно следят за тем, удастся ли России избежать наказания за свою незаконную агрессию. США обладают уникальной возможностью лишить легитимности государство, территорию или лидера. Так мы отказывались признавать аннексию СССР прибалтийских государств. Мы не должны исключать возможность свободы в регионе, несмотря на то, что происходит сегодня», – сказал Уикер.
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