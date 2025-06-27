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Мирное соглашение между Россией и Украиной нельзя заключать.

Об этом сенатор-республиканец Роджер Уикер заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Именно украинцы в конечном итоге будут расплачиваться за мирное соглашение, которое поощряет российскую агрессию… Если Россия почувствует себя уверенней, положение украинцев только ухудшится», – вещал Уикер.

Однако, когда он стал приводить в пример Белоруссию, «которую Запад не воспринимал всерьез», выяснилось, что американец обеспокоен вовсе не «страданиями мирных жителей» и не «попранием демократии», а тем, что военное присутствие России расширенно до границ с НАТО.