Американский командующий: «Украинская война показала, что любая инновация живет три недели»
Американцы внимательно изучают опыт Украины в вооружённом конфликте не только в применении дронов, но и в целом по динамике инноваций, которые постоянно используют противоборствующие стороны.
Об этом в Центре стратегических и международных исследований заявил командующий сухопутными войсками США генерал Эндрю Поппас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не просто думаем об этом [тренировки с дронами], мы уже внедряем это. Но прелесть в том, что, как и во всём остальном, это постоянно развивается. И один из уроков, который мы извлекли из Украины, заключается в том, что в течение трёх недель после любой новой инициативы появляется ответная мера. Так что инновации происходят очень быстро.
И мы видим это на примере наших собственных технологий беспилотников и противодействия им. И у нас есть несколько направлений, по которым мы тренируемся. Потому что наши подразделения, которые находятся на Ближнем Востоке, постоянно сталкиваются с этой угрозой.
Поэтому мы предоставляем им все возможности, прежде чем они отправятся туда. Они проходят теоретическую подготовку, а затем отрабатывают эти возможности на практике»,– рассказал Поппас.
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