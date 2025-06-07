Американский командующий: «Украинская война показала, что любая инновация живет три недели»

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Американцы внимательно изучают опыт Украины в вооружённом конфликте не только в применении дронов, но и в целом по динамике инноваций, которые постоянно используют противоборствующие стороны.

Об этом в Центре стратегических и международных исследований заявил командующий сухопутными войсками США генерал Эндрю Поппас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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