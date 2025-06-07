Американский командующий: «Украинская война показала, что любая инновация живет три недели»

Константин Серпилин.  
 Москва
Просмотров: 205
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, США, Украина


Американцы внимательно изучают опыт Украины в вооружённом конфликте не только в применении дронов, но и в целом по динамике инноваций, которые постоянно используют противоборствующие стороны.

Об этом в Центре стратегических и международных исследований заявил командующий сухопутными войсками США генерал Эндрю Поппас, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».


Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы не просто думаем об этом [тренировки с дронами], мы уже внедряем это. Но прелесть в том, что, как и во всём остальном, это постоянно развивается. И один из уроков, который мы извлекли из Украины, заключается в том, что в течение трёх недель после любой новой инициативы появляется ответная мера. Так что  инновации происходят очень быстро.

И мы видим это на примере наших собственных технологий беспилотников и противодействия им. И у нас есть несколько направлений, по которым мы тренируемся. Потому что наши подразделения, которые находятся на Ближнем Востоке, постоянно сталкиваются с этой угрозой.

Поэтому мы предоставляем им все возможности, прежде чем они отправятся туда. Они проходят теоретическую подготовку, а затем отрабатывают эти возможности на практике»,– рассказал Поппас.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Июнь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить