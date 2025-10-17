Американский генерал-ястреб негодует: Трамп снова передумал по Украине!

17.10.2025 09:57
Вчерашний разговор Дональда Трампа и Владимира Путина привел в недоумение «ястребов» в США, настаивавших на вооружении Украины дальнобойными ракетами «Томагавк». Теперь, похоже, в рамках торгов с Кремлем от этого шага Вашингтон воздержится.

Об этом в эфире телеканала CNN заявил бывший командующий войсками НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трудно понять, какую политику проводит администрация. Кажется, что администрация ужесточает свою позицию, но мы знаем, что президент Трамп не хочет жестко разговаривать с господином Путиным, потому что он видит ценность в отношениях между США и Россией после конфликта. Вот правда о торговле…

Так что сейчас это немного сбивает с толку. Другими словами, если бы я был на его месте, я бы сказал, что звонок Путину был сделан для того, чтобы предотвратить дальнейшую военную помощь Украине. Вот, зачем он звонил, это его дипломатическая стратегия», – заявил Кларк.

