Американский аналитик: «Мы закончили с украинским проектом. Это безнадежно»

В США явно заметен резкий крен в сторону от глобалистской повестки.

Об этом на канале «Dialogue Works» заявил американский эксперт, основатель Krainer Analytics, публицист Алекс Крайнер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть каналы связи и поддержки, но все они постепенно закрываются. Для США нет смысла продолжать вкладывать свои ресурсы в проект, который уже провалился. Это всё расходы, которые практически не приносят пользы США. Я думаю, что Трамп и его администрация были искренни, когда говорили, что хотят уйти от глобального порядка, основанного на правилах, и перейти к многополярной интеграции. Нельзя быть немного на их [глобалистов] стороне, чтобы продолжать немного поддерживать Украину и немного враждовать с Ираном. Ты либо на одной стороне, либо на другой», – сказал Крайнер.

Он считает, что команда Трампа «последовательна и ясна в том, что они хотят вывести США из этих глобалистских авантюр».