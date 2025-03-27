Американец Лира включён в список 58 журналистов, погибших с 2014 года за свободу Донбасса

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С 2014 года на Донбассе и за Донбасс погибли 58 журналистов и сотрудников масс-медиа, что упорно игнорируют международные правозащитные организации.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» заявил журналист, член СПЧ при президенте РФ Александр Малькевич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы с журналистами Новороссии и Донбасса запустили в этом году проект «Погибли за правду». В нашем списке уже 58 имён – это и операторы, и звукорежиссёры, и, как один из погибших недавно, водитель редакционной машины. Естественно, наши коллеги журналисты, есть блогеры, администраторы telegram-каналов, есть пресс-секретарь Алексея Мозгового. Все люди из мира медиа, которые с 2014 года погибли в Донбассе и за Донбасс. Это важная ремарка, потому что среди погибших – Владлен Татарский, Дарья Дугина. Они погибли в Подмосковье и в Санкт-Петербурге, но именно за Донбасс», – подчеркнул он.

По словам эксперта, подобного списка до недавних пор не существовало ни в отечественных правозащитных организациях, ни в международных.

«Мы должны тюкать это международное вонючее сообщество, потому что эти из подвала вылезающие «Репортёры без границ», какие-то комитеты по защите прав журналистов и много разных контор любят переживать, что чьи-то там права, каких-то западных журналистов, где-то попирают. А тут 58 человек погибли, включая граждан других государств, например – Гонсало Лира, гражданин Перу и США, которого запытали в Харьковском СИЗО укрофашисты. Он тоже в нашем списке, потому что хотел миру рассказать правду о происходящем на Украине. Они игнорируют эти имена. Поэтому мы будем этот флаг поднимать и показывать так называемому международному сообществу имена наших погибших товарищей», – подытожил Малькевич.

С начала недели в зоне СВО погибли четверо работников российских СМИ: Александр Федорчак, Андрей Панов, Александр Сиркелли и Анна Прокофьева. 28 марта в Симферополе пройдет церемония прощания с Александром Федорчаком, который начинал свою карьеру на телеканале «Крым 24».