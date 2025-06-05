Аксенов призвал выводить русских на улицы городов Европы

Виктор Орлов.  
05.06.2025 10:54
  (Мск) , Ялта
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Дзен, Крым, Политика, Россия


Россия должна задействовать русскую диаспору в странах Запада для массовых манифестаций в поддержку СВО по примеру того, как поступали арабы во время израильской операции против палестинцев.

Об этом на Ливадийском форуме заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия должна задействовать русскую диаспору в странах Запада для массовых манифестаций в поддержку СВО...

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Аксенов считает, что такие манифестации могут поменять общественное мнение в западных странах, что будут ощущать правящие элиты там.

«Надо создавать угрозу их власти», – сказал он.

Аксенов напомнил, что США сменили 83 режима по всему миру на лояльные себе.

«Сколько мы провели за рубежом таких операций? Внешняя политика должна быть с зубами. В обороне ни одна война не выигрывалась», – сказал глава республики.

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