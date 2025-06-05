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Россия должна задействовать русскую диаспору в странах Запада для массовых манифестаций в поддержку СВО по примеру того, как поступали арабы во время израильской операции против палестинцев.

Об этом на Ливадийском форуме заявил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Аксенов считает, что такие манифестации могут поменять общественное мнение в западных странах, что будут ощущать правящие элиты там.

«Надо создавать угрозу их власти», – сказал он.

Аксенов напомнил, что США сменили 83 режима по всему миру на лояльные себе.