Акции ЕС в Молдове упали до критически низких показателей

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Евроинтеграция Молдовы зависла между геополитикой и реальностью

По сути, политической пустышкой стал прошедший в Кишиневе первый саммит Молдова – ЕС, где лишь на словах подтвердили поддержку интеграцию страны в Евросоюз.

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Об этом в интервью «ПолитНавигатору» заявил политолог Александром Кориненко.

Саммит Молдова – Евросоюз провели впервые. Он шел всего пару часов. Что это за формат, зачем он нужен?

Формально это знаковое событие: первый в истории двусторонний саммит между Республикой Молдова и Евросоюзом. Но по сути это политическая декларация, а не реальный переговорный механизм. Его краткость и поверхностная повестка свидетельствуют о том, что стороны не были готовы к конкретике. ЕС использует этот формат, чтобы продемонстрировать «открытые двери» без обязывающих шагов. Молдова же – чтобы показать своим гражданам, что движение идет. Евробюрократы делают услугу Майе Санду, показывая поддержку перед выборами.

Ранее говорилось о возможности разделения заявок двигавшихся в ЕС одним пакетом Молдовы и Украины. Сегодня Майя Санду объявила, что разделения заявок не произошло. Не случилось и открытия первого кластера переговоров о вступлении Молдовы в ЕС. Что это значит?

Формула «Молдова и Украина идут в ЕС одним пакетом» – это про политическую связку, созданную в 2022 году по геополитическим соображениям. ЕС боится расколоть эту формулу, чтобы не дать повода говорить о том, что это чистая геополитика, а не заслуги стран на европейском пути. Но за кулисами работа над дифференциацией треков идет. Заявление Майи Санду о том, что разделения не произошло, – лишь временная формулировка.

Кишинев понимает, что разрушенная Украина – плохой попутчик на пути в ЕС. Куда важнее, что не был открыт первый переговорный кластер. Это говорит о том, что Евросоюз не считает Молдову технически готовой. Политическая поддержка – это одно, институциональная готовность – совсем другое. Евроинтеграция сейчас зависла между двумя этажами: наверху – геополитика, внизу – забюрократизированная реальность.

Опубликованы данные соцопросов, неутешительные для молдавских евроинтеграторов: вступление в Таможенный союз и ЕС поддерживает равное количество жителей РМ – по 43%. При проевропейской команде Санду поддержка ЕС рекордно упала. Это будет иметь какое-то значение для евроинтеграции Молдовы?

Опросы, в которых ЕС и Таможенный союз имеют паритетную поддержку, – тревожный сигнал для молдавских властей. Этот результат они объясняют внешней пропагандой, но не хотят говорить о разочаровании населения в реальных результатах прозападного курса. Люди не видят улучшений ни в социальной политике, ни в здравоохранении, ни в инфраструктуре.

Снижение поддержки ЕС с 60% до 43% – удар по легитимности евроинтеграционного курса. Если тенденция сохранится, Молдова рискует получить не устойчивый консенсус, а новый источник поляризации.

Для Брюсселя это тоже сигнал: ЕС не будет продвигать вперед страну, где нет твердой внутренней поддержки европейского выбора. Еврочиновники сохраняют хорошую мину при плохой игре, делать ставку в Молдове на кого-то другого уже поздно.

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