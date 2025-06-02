Агентами СБУ заражена вся территория России, нужна смертная казнь, – полковник Баранец

Анатолий Лапин.  
02.06.2025 12:00
  (Мск) , Киев
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Дзен, Диверсии, Россия, Спецслужбы, Сюжет дня, Украина


Сегодня в России проживают миллионы граждан Украины, из их числа СБУ удалось создать агентурную сеть. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил полковник в отставке Виктор Баранец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Баранца, России нужно срочно увеличивать численность сотрудников ФСБ в регионах и вводить смертную казнь для террористов и диверсантов.

Сегодня в России проживают миллионы граждан Украины, из их числа СБУ удалось создать агентурную...

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«Во-первых, нужно в огромных количествах увеличить работу агентуры, причем агентуры не только на территории России, но и на территории Украины.

Мы должны платить людям, которые нам сообщают, где, сколько килограммов тротила какой-то мерзавец несет на атомную электростанцию или на железную дорогу.

Надо возвращать смертную казнь. Враг делает свое дело. Вы посмотрите, пожалуйста, огромное количество, миллионы украинцев присутствуют на территории России. СБУ активнейшим образом использует эту гигантскую массу для того, чтобы по всей территории России проводить теракты и диверсии.

Сегодня мы, к великой печали, должны признать, что у нас заражена вот этими диверсионными террористическими элементами вся территория России от Калининграда до Камчатки и так далее. Это серьёзная проблема», – заявил Баранец.

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