Зеленского считают диктатором, хватит верить ИПСО 95-го квартала – украинский бизнесмен

США считают Владимира Зеленского человеком, узурпировавшим власть в стране.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бывший майданщик, лидер движения «SaveФоп», эмигрировавший из Украины из-за уголовного преследования активист Сергей Доротич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У США четкое понимание, и если не все, то подавляющее большинство считают Зеленским диктатором. Скоро так будет считать весь мир, и Европа волей-неволей примет позицию Соединенных Штатов Америки. Что от этого Украине? Да ничего хорошего, особенно украинцам. Кстати, по Зеленскому, по тому, которого вы сейчас массово поддерживаете в социальных сетях, сочиняя дурацкие ролики, говоря: «Вова, давай», что Вова, давай, я не понимаю. Но с ним все будет нормально. Даже в то время, когда последний украинец погибнет на поле боя, у него будет все хорошо. Он в бункере, он в безопасности, он с наворованными средствами потом спокойно переедет в Лондон, возможно, в Израиль, а возможно и в Париж, куда ему уже четко указывают…

Мне досадно сегодня видеть и чувствовать то, что украинцы от дурмана опьянели и сейчас все в порыве, не понимая реалий, кричат, что Зеленский наш президент и никто не должен его поносить. Вы таким образом, друзья, сами накликаете на себя беду, потому что весь мир уже иной. Его уже этими дешевыми видосиками, как вас, не возьмешь. И мне кажется, друзья, что если вы хотите остаться в живых, то нужно все-таки поменять свою точку зрения и не вестись на ИПСО зеленой Банды, на информационно-психологическую спецоперацию Зеленского и всей его студии 95-го квартала, промывающей вам мозги», – заявил Доротич.