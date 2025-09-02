«Закончится пехота ВСУ – вот тогда будет задница» – киевский политтехнолог

Вадим Москаленко.  
02.09.2025 09:31
  (Мск) , Киев
Просмотров: 609
 
Дзен, Мобилизация, Украина


ВСУ на бумаге насчитывают около миллиона человек, а воевать в окопах и штурмовать посадки некому. При этом многие медийно раскрученные личности лишь формально числятся в армии, на деле же щеголяют в форме в сотнях километров от передовой.

Об этом на канале UkrLife заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

ВСУ на бумаге насчитывают около миллиона человек, а воевать в окопах и штурмовать посадки...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал информацию о том, что вокалист украинской музыкальной группы «Антитела», бандеровец Тарас Тополя и скандальная депутат Рады Марьяна Безуглая подают друг на друга в суд. Безуглая обвинила Тополю в том, что он фейково мобилизовался и не служил, Тополя подал в суд на Безуглую за клевету. В ответ депутатка пообещала засудить Тополю за мошенничество, и подготовит запрос, где и как он проходил службу.

«Не знаю конкретно по Тополе, но проблема существует. У нас есть бойцы «исторического» фронта, которые колесят за сотни километров от фронта, ходят в пикселе, вроде военные, но пороху они не нюхали. История с Шабуниным. Такие, блатные. В сталинских лагерях таких называли придурками, то есть те, которые придуриваются. И таких, увы, хватает. …

Проблема есть, отрицать бессмысленно. У нас миллион армия, силы обороны Украины, а в окопах некому сидеть, штурмовать посадки некому. А где остальные? Вот и получается. Я боюсь, что, в конце концов, пехота ВСУ закончится, банально закончится, вот тогда будет задница», – тревожился в ответ Золотарёв.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить