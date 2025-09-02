«Закончится пехота ВСУ – вот тогда будет задница» – киевский политтехнолог

ВСУ на бумаге насчитывают около миллиона человек, а воевать в окопах и штурмовать посадки некому. При этом многие медийно раскрученные личности лишь формально числятся в армии, на деле же щеголяют в форме в сотнях километров от передовой.

Об этом на канале UkrLife заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он прокомментировал информацию о том, что вокалист украинской музыкальной группы «Антитела», бандеровец Тарас Тополя и скандальная депутат Рады Марьяна Безуглая подают друг на друга в суд. Безуглая обвинила Тополю в том, что он фейково мобилизовался и не служил, Тополя подал в суд на Безуглую за клевету. В ответ депутатка пообещала засудить Тополю за мошенничество, и подготовит запрос, где и как он проходил службу.