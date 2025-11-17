«Вы тут временные»: Британия гонит украинцев домой

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы, которые после начала войны переехали в Великобританию, должны понимать, что им придется отсюда уезжать.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире ВВС заявила министр внутренних дел Великобритании Шабана Махмуд.

По ее словам, Лондон изменит правила предоставления убежища. Теперь его соискателям придется ждать 20 лет, прежде чем они смогут подать заявку на постоянное проживание. Причем заявки будут пересматриваться каждые 2,5 года.

«Итак, если ваша страна станет безопасной в течение этого периода, а вы будете оставаться на этой, по сути, базовой модели защиты, вас вернут в вашу страну», — говорит министр.

Она объясняет, что таким образом правительство намерено изменить «установившееся представление», что предоставление убежища может быстро привести к постоянному проживанию.

Ей задали уточняющий вопрос, должны ли будут беженцы с Украины вернуться домой, как только там станет безопасно, Махмуд ответила, что эта мера для них «всегда задумывалась как временная схема».

«[Украинцев] на самом деле не считают беженцами в обычных условиях. Это специально разработанная схема для украинцев, и я очень горжусь тем, что эта страна это сделала, и мы будем всегда выполнять свои обязательства по этой схеме», — подчеркнула она.

По словам министерши, большинство украинских беженцев хочет вернуться домой после окончания войны, что, впрочем, не подтверждается социологией.

По состоянию на июнь 2025 года, по программам для украинских беженцев было выдано 274 417 виз. В феврале 2025 года Великобритания закрыла прием заявок по Homes for Ukraine, которая была одной из основных программ, которая предоставляла украинским беженцам возможность проживать в стране.

Однако в сентябре Великобритания еще на два года продлила действие программы Ukraine Permission Extension, которая позволяет законно находиться в стране до 18 месяцев гражданам Украины, которые уже имеют статус по одной из визовых программ.