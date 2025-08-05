Несмотря на бравурные заявления политиков, запасы оружия у стран НАТО заканчиваются.

Об этом на канале «Fréquence Populaire Media» заявил отставной полковник армии Франции и кавалер ордена Почетного легиона Эрве Карресс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина держится, несмотря на то, что западная поддержка ослабевает. Да, есть много заявлений, но на самом деле в материальном плане западная поддержка становится всё более и более трудной просто потому, что запасов больше нет. А западное промышленное производство не работает», – сказал Карресс.

«Мы не были готовы к этой войне высокой интенсивности и длительности. Также давайте не будем забывать, что было несколько очень подозрительных пожаров на заводах по производству боеприпасов в Болгарии или заводах ВПК Германии. Обычно в этой области мало несчастных случаев.

Мы не можем приписать русским все земные беды, но они не безобидны, учитывая, что мы находимся с ними в конфронтации. Война ещё не закончена, и у русских есть явное преимущество и на местах, и в стратегическом плане», – добавил он.