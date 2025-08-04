В США всерьёз напуганы: «От нас отворачиваются ближайшие союзники»

Вадим Москаленко.  
04.08.2025 22:29
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Из-за агрессивности и невменяемости Трампа от США стали отворачиваться даже такие сильные традиционные союзники, как Япония и Южная Корея.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за агрессивности и невменяемости Трампа от США стали отворачиваться даже такие сильные традиционные союзники,...

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«Индия не является крупным торговым партнером США. Индия также начала переходить под контроль БРИКС к другим странам, не зависящим от США. Индия не хочет ссориться с Вашингтоном, но запугивания и угрозы стали для Трампа обычным делом.

Помните его заявление в феврале: «Эти страны выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать меня взад». Это пример конфабуляции, и пример слабоумия. Я уверен, что он действительно верит, что эти страны у него в кармане, и они выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать его взад. Это его слова, не мои. Но реальность совсем другая», – сказал Джонсон.

«Я знаю от человека, который на прошлой неделе разговаривал в Вашингтоне с членами южнокорейской делегации, которые были там на мирных или торговых переговорах с администрацией Трампа. Они очень четко сказали, что Южная Корея определенно начинает задумываться о том, что иметь дело с США стало слишком сложно и болезненно, там полно чертовых хулиганов. Может быть, лучше иметь дело с Китаем?

Так что методы запугивания Трампа имеют обратный эффект на другие страны, такие как Япония и Южная Корея, которые традиционно были сильными союзниками США. Теперь даже они начинают понимать, что «может быть нам лучше иметь дело с Китаем», – подытожил он.

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