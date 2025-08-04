В США всерьёз напуганы: «От нас отворачиваются ближайшие союзники»

Из-за агрессивности и невменяемости Трампа от США стали отворачиваться даже такие сильные традиционные союзники, как Япония и Южная Корея.

Об этом в интервью ютуб-каналу Dialogue Works заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Индия не является крупным торговым партнером США. Индия также начала переходить под контроль БРИКС к другим странам, не зависящим от США. Индия не хочет ссориться с Вашингтоном, но запугивания и угрозы стали для Трампа обычным делом. Помните его заявление в феврале: «Эти страны выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать меня взад». Это пример конфабуляции, и пример слабоумия. Я уверен, что он действительно верит, что эти страны у него в кармане, и они выстраиваются в очередь, чтобы поцеловать его взад. Это его слова, не мои. Но реальность совсем другая», – сказал Джонсон.