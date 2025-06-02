В оборонном комитете Думы подзабыли число мостов через Днепр

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сегодня в эфире потребовал разнести мосты через Днепр в ответ на удар СБУ по стратегической авиации.

Правда, политик то ли забыл, то ли не владеет информацией о реальном числе переправ через реку, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодня мы до сих пор так и держим эти зачем-то мосты через Днепр, которых там всего восемь или девять. Ну просто их просто стереть в порошок и объяснить, что следующее будет примерно то же самое. Это было бы очень сильно адекватным ответом, на мой взгляд. И тогда бы вот эти все эшелоны с военной техникой очень сложно было бы перебросить на поле боя. Что мы мост не можем уничтожить? Ну давайте уже посерьезнее, конечно, можем, но, почему-то, этого не делаем… Ну «Орешник» применять надо. Больше того, если бы мы его применили, ну условно сегодня, только все и говорили бы об «Орешнике», а не об их атаке БПЛА… Мы обсуждаем, как хорошо там сработали, так сказать, украинские спецслужбы. Мы можем сработать в 10 раз лучше, и каждый об этом знает. Почему мы не срабатываем?», – заявил Журавлев.

От редакции:

Стоит заметить, что действующих мостов через Днепр на Украине гораздо больше, чем указал политик. Всего их 20. Поэтому хотелось бы депутату, занимающему высокую должность в столь важном сегодня для страны комитете, порекомендовать более тщательно изучать матчасть.