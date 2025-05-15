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Чтобы подкрепить свои провокации на переговорах, Украина должна провести массированный обстрел России и начать топить все мирные суда, идущие в порты РФ.

Об этом в эфире телеведущей Натальи Мосейчук (обслуживающей интересы Банковой) заявил обслуживающий Зеленского киевский политолог Тарас Загородний, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если еще завтра в подкрепление позиции Украины будет, например, новый армагеддон на территории России в виде атаки на аэропорты для того, чтобы у них остановилось авиасообщение – это дополнительный рычаг давления. Только так русские понимают», – рассуждал Загородний.

Кроме того, он потребовал топить идущие в Россию мирные торговые суда.