В Киеве объявили о создании «нордически-балтийского формата», который «склеит» ЕС и НАТО

Вадим Москаленко.  
11.05.2025 21:30
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европе нужно находить выход из положения, когда в рамках ЕС и НАТО всего несколько несогласных стран препятствуют всему евроатлантическому курсу.

Об этом на киевском форуме по безопасности заявил экс-глава МИД, а ныне посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европе нужно находить выход из положения, когда в рамках ЕС и НАТО всего несколько...

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«Мне очень нравится шведская дружественная обстановка, очень хорошее понимание ситуации и стратегическое мышление. Но что очень важно – у нас появился новый бренд – нордически-балтийский. Это как клей, который склеивает НАТО и ЕС, а не разделяет, объединяет нас. Это может стать привлекательным элементом для других, нужно смотреть на текущую реальность. Но у нас есть проблемы в международных организациях – в НАТО, в ЕС, вопросы консенсуса.

Мы очень рады, что мы в Киеве в «день Европы» [9 мая], а где бы мы могли быть в другом месте сейчас? Украина платит наибольшую цену за безопасность Европы. Но есть другие лидеры стран ЕС, они, наоборот, принимают участие в параде в Москве. Парад – это парад, но важнее, что они блокируют наши общие решения, задерживают их, это вопросы санкций, организации. Мы в эти дни не такие уж эффективные», – вещал Линкявичюс.

«Конечно, нам нужно навести порядок у самих себя, это другая история, но если мы говорим о коалиции тех, кто стремится и способен, то в основе этого лежит нордически-балтийский формат. И другие к этому приближаются. Во время президентства Польши в ЕС оно также приблизилось к этому формату», – добавил прибалт.

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