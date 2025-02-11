В Европе и Киеве нервничают: у Трампа вот-вот «родят» мирный план по Украине – называют разные даты

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Спецпосланник Трампа по РФ и Украине Келлог посетит Киев 20 февраля, пишет агентство AFP со ссылкой на источник в офисе Владимира Зеленского.

Сам он сообщил, что «серьезные люди» из команды Трампа якобы посетят Украину еще на этой неделе, до старта Мюнхенской конференции по безопасности 14 февраля. При этом, конкретных имен Зеленский не назвал.

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«Сегодня важно сосредоточиться на практической работе команд Украины и США, на общем видении главных вещей. Безусловно, могут быть разные мнения, но должно быть общее видение главных вещей – как остановить Путина и как дать гарантии безопасности Украине» – приводит слова Зеленского официозное правительственное издание «Укринформ».

6 февраля Кит Келлог в интервью газете New York Post рассказал, что администрация Трампа готова усилить санкционное давление на Россию в случае ее несогласия на сделку по Украине.

По его словам, Киев и Москва должны в итоге договориться о мире, но «обе стороны в любых переговорах должны уступать».

Косвенно информацию о том, что план по Украине в Ващингтоне вот-вот «родят», подтверждают и другие издания. Как утверждает Bloomberg, Кит Келлог представит Трампу варианты мирного урегулирования уже в ближайшие недели.

«Кит Келлог соберет информацию от официальных лиц на Мюнхенской конференции по безопасности в Германии, которая начнется в пятницу, а также во время визитов в Киев и другие европейские столицы, сообщили люди, попросившие не называть их имен, поскольку планы не являются публичными», – говорится в публикации.

Издание Semafor также сообщает, что Келлог готовит варианты для Трампа. По словам конфидентов, это создаст условия для проведения прямых переговоров между Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. При этом, как уточнили собеседники издания, Келлог не планирует посещать Москву во время своей поездки в Европу.

Во вчерашнем интервью на платформе SiriusXM Patriot в понедельник госсекретарь Марко Рубио сказал, что Трамп планирует «начать прокладывать широкий путь вперед».

«В интересах всех, чтобы эта война закончилась, и поэтому, очевидно, мы будем обсуждать это с министрами иностранных дел и другими лидерами», — сказал Рубио о своем участии в Мюнхенской конференции.

Келлог, как ожидается, обсудит с европейскими чиновниками и их готовность взять на себя инициативу и финансирование по предоставлению миротворческих сил сдерживания, чтобы гарантировать, что любое мирное урегулирование состоится. Хотя США вряд ли предоставят свои войска для этих усилий, они могут оказать другую поддержку, считают знакомые с вопросом чиновники в Вашингтоне.

Ожидается, что Келлог также призовет европейских натовцев увеличить свои военные бюджеты, чего от них неоднократно требовал Трамп.

Что касается давления на Москву, то некоторые европейские чиновники советуют США усилить меры против российского энергетического сектора, включая снижение предельного уровня цен на нефть и использование замороженных российских активов.