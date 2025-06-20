«Уничтожено брошенное в атаку женское подразделение ВСУ» – военкор

Из-за дефицита личного состава в ВСУ любыми путями пытаются мобилизовать женщин.

Об этом в эфире радио «КП» заявил военкор Дмитрий Стешин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будем [возражать данным Владимира Путина об огромном некомплекте в ВСУ ]. У меня вышел материал, как в украинскую армию тащат баб любыми путями. Возрастных через телемарафоны, юных дур затаскивают туда тиктокерши и инстакисы, которые сознательно работают по этой аудитории, изображая из себя женщин-военнослужащих.

Уже первое чисто женское подразделение в составе бригады «Скала» прошло обкатку, было уничтожено практически в полном составе под Покровском. Сейчас ВСУшники сообразили, что баб не надо в штурмы отправлять, создают чисто БПЛАшные подразделения «Гарпия», – рассказал Стешин.