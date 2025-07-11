Укронацистка Берлинская: «Мы выиграли 3,5 года времени, но феерически его профукали»

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За время полномасштабных боевых действий Украина так и осталась на уровне волонтёрской поддержки, инициатив и точечных решений, тогда как Россия свой опыт масштабирует в огромную машину объединенного ВПК, которая работает всё быстрее.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы начинаем всё больше отставать. [Война] ещё не проиграна окончательно. Но мы феерически стараемся, чтобы время, которое выигрывается за счёт жизней людей на фронте, за счёт волонтёрского движения, за счёт неисчислимых эффективных точечных управленческих решений со стороны определённых государственных стейкхолдеров – всё это время, которое суммарно выигрывается всеми нами вместе, оно всё равно проигрывается. Проигрывается за счёт того, что отсутствует налаженная система, отсутствует в принципе план движения в марафоне. Война управленческих систем – мы её проиграем. Потому что у русских она, притом, что они очень долго раскачиваются, очень долго запускается, но потом она начинает работать огромной машиной объединённого ВПК с серьёзной командной вертикалью, и даёт результаты», – пожаловалсь Берлинская.