Украинское подполье не дремлет: горит инфраструктура преступного Зе-режима

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Украинские подпольщики активно уничтожают инфраструктуру бандеровского режима. На этот раз был сожжён релейный шкаф на участке железной дороги Синельниково–Днепропетровск.

Видеозапись с поджогом подпольщики опубликовали в своём телеграм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все больше свидетельств работы Дозора (D) вы можете видеть собственными глазами. Сожженные релейные шкафы, трансформаторы, авто… Это лишь часть наших акций. А результатом становится ослабление военной машины преступников, называющих себя властью», – пишут антифашисты.

Напомним, ранее украинские подпольщики неоднократно поджигали автомобили украинских военных и людоловов из ТЦК, административные здания преступного режима и объекты инфраструктуры.