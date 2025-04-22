Украинское подполье не дремлет: горит инфраструктура преступного Зе-режима
Украинские подпольщики активно уничтожают инфраструктуру бандеровского режима. На этот раз был сожжён релейный шкаф на участке железной дороги Синельниково–Днепропетровск.
Видеозапись с поджогом подпольщики опубликовали в своём телеграм-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Все больше свидетельств работы Дозора (D) вы можете видеть собственными глазами. Сожженные релейные шкафы, трансформаторы, авто… Это лишь часть наших акций. А результатом становится ослабление военной машины преступников, называющих себя властью», – пишут антифашисты.
Напомним, ранее украинские подпольщики неоднократно поджигали автомобили украинских военных и людоловов из ТЦК, административные здания преступного режима и объекты инфраструктуры.
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