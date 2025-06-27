Украина традиционно превращается в гроб. Финал будет отвратительным и кровавым

Максим Столяров.  
27.06.2025 17:19
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Проект украинской «незалежности» ждёт неминуемый крах, как это было во всех предыдущих попытках его создания.

Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил вынужденный переехать в СПб после госпереворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проект украинской «незалежности» ждёт неминуемый крах, как это было во всех предыдущих попытках его...

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«Старый анекдот по поводу мебельного набора «Сделай сам»: как ни собираешь – всё время гроб получается. Вот, украинская государственность – это такой мебельный набор. Ты его как ни собираешь, на выходе всё равно получается гроб. И не имеют значения комбинации и элементы…

91-й год, вот она «незалежнисть», новый конструкт, абсолютно искусственный. И на основе этих странных идей, высосанных из пальца, начинает строиться очередной украинский проект.

Поэтому я и позволил себе такую образную аналогию про набор «Сделай сам». Мы же сейчас видим. Но финал той Украины 17-го года мы знаем, и он был не менее отвратительным и кровавым. Потому что то, что делали представители украинской власти, петлюровцы и т.д.», – отметил Ваджра.

«Приходили, допустим, большевики, они врагов расстреливали. Вывели, расстреляли, закопали. А эти же начинают руки отрезать, ноги, головы, издеваться. Это такая любимая забава. Это то, что мы сейчас видим. До этого было в отношении поляков, на Волыни резня. То есть манифестации этого украинства периодические – они все одинаковые, и они опять-таки, все ведут к чему? К гробу», – заключил эксперт.

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