Украина традиционно превращается в гроб. Финал будет отвратительным и кровавым

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проект украинской «незалежности» ждёт неминуемый крах, как это было во всех предыдущих попытках его создания.

Об этом в эфире подкаста «Чистота понимания» заявил вынужденный переехать в СПб после госпереворота 2014 года киевский публицист Андрей Ваджра, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Старый анекдот по поводу мебельного набора «Сделай сам»: как ни собираешь – всё время гроб получается. Вот, украинская государственность – это такой мебельный набор. Ты его как ни собираешь, на выходе всё равно получается гроб. И не имеют значения комбинации и элементы… 91-й год, вот она «незалежнисть», новый конструкт, абсолютно искусственный. И на основе этих странных идей, высосанных из пальца, начинает строиться очередной украинский проект. Поэтому я и позволил себе такую образную аналогию про набор «Сделай сам». Мы же сейчас видим. Но финал той Украины 17-го года мы знаем, и он был не менее отвратительным и кровавым. Потому что то, что делали представители украинской власти, петлюровцы и т.д.», – отметил Ваджра.