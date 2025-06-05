Украина не заставит Трампа отказаться от диалога с Россией – украинский эксперт
Заставить президента США Дональда Трампа занять открытую антироссийскую позицию Украина не сможет, потому что является далеко не главной темой во взаимоотношениях России и Штатов.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, что говорить о том, что Трамп перейдет на сторону Киева… ну, это действительно нонсенс. В данной ситуации мы говорим о государствах с разной степенью субъектности. И Трамп может занять позицию не столько проукраинскую, сколько антироссийскую только в том случае, если зайдут в тупик переговоры между Вашингтоном и Москвой.
И в этом диалоге не Украина является главным фактором и главным звеном. Поэтому Украина должна просто соизмерять определенные силы, возможности, определенные риски, которые существуют, а не требовать что Соединенные Штаты должны действовать по принципу «стань перед мной, как лист перед травой» и так далее. Должны просто понимать, что есть объективная реальность, и на эту объективную реальность угрозами, шантажом, увещеванием или еще чем-либо повлиять невозможно, надо просто ее учитывать», – заявил Бондаренко.
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