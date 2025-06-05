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Заставить президента США Дональда Трампа занять открытую антироссийскую позицию Украина не сможет, потому что является далеко не главной темой во взаимоотношениях России и Штатов.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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