Украина не заставит Трампа отказаться от диалога с Россией – украинский эксперт

Анатолий Лапин.  
05.06.2025 10:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Заставить президента США Дональда Трампа занять открытую антироссийскую позицию Украина не сможет, потому что является далеко не главной темой во взаимоотношениях России и Штатов.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил эмигрировавший с Украины политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заставить президента США Дональда Трампа занять открытую антироссийскую позицию Украина не сможет, потому что...

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«Мне кажется, что говорить о том, что Трамп перейдет на сторону Киева… ну, это действительно нонсенс. В данной ситуации мы говорим о государствах с разной степенью субъектности. И Трамп может занять позицию не столько проукраинскую, сколько антироссийскую только в том случае, если зайдут в тупик переговоры между Вашингтоном и Москвой.

И в этом диалоге не Украина является главным фактором и главным звеном. Поэтому Украина должна просто соизмерять определенные силы, возможности, определенные риски, которые существуют, а не требовать что Соединенные Штаты должны действовать по принципу «стань перед мной, как лист перед травой» и так далее. Должны просто понимать, что есть объективная реальность, и на эту объективную реальность угрозами, шантажом, увещеванием или еще чем-либо повлиять невозможно, надо просто ее учитывать», – заявил Бондаренко.

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