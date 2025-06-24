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Россия продолжает наносить удары по промышленным центрам на подконтрольной киевскому режиму территории.

Так, сегодня был атакован Днепропетровск, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Враг атаковал Днепр. Прозвучала серия взрывов», – сообщил гауляйтер региона Сергей Лысак.

О последствиях атаки, впрочем, весьма избирательно, написал и глава Зе-офиса Андрей Ермак.

«Такой вид имеет поезд Одесса – Запорожье, который пострадал вследствие российского удара баллистикой по Днепру. Гражданский поезд, обычные люди. Русские – террористы, маскирующиеся под государство исключительно для убийств и обогащения на войне», – Ермак своем паблике.

Вот только прикрепленные им к этому посту видео опровергают его слова. Поезд действительно пострадал, автор роликов рассказывает, что состав поврежден взрывной волной. При этом, по его словам, взрыв был за 100 метров на территории завода.

Повреждение поезда от взрывной волны подтвердили и в пресс-службе ГСЧС Украины.

Украинский журналист и антироссийский пропагандист Андрей Цаплиенко утверждает, что по меньшей мере было выпущено четыре «Искандера». По его словам, кроме поезда, повреждено общежитие, гимназия и админздание. О заводе он, понятное дело, умалчивает.

По предварительным данным, объектом атаки стали завод «Южмаш».