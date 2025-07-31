Трамп собирается продолжать войну с Россией, чтобы осчастливить американский ВПК

Дональд Трамп не станет прекращать конфликт на Украине, который приносит американскому ВПК огромные деньги.

Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политический аналитик, ведущий радиошоу «Sunday Wire» Патрик Хеннингсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Продолжение войны влияет на общественное мнение, это увеличивает продажи оружия, это хорошо для оборонной промышленности. Так что это единственный сценарий. Не стоит ожидать, что будет какое-то безусловное прекращение огня, особенно по приказу Дональда Трампа, который сам непоследователен в своей риторике. А русские, конечно, будут продолжать в том же духе. И украинцы тоже. Я имею в виду, что я не видел никаких шагов со стороны украинцев, которые бы показывали их серьезное желание вести переговоры, или прийти к какому-то политическому соглашению с русскими. Так что этого не произойдет», – сказал Хеннингсен.