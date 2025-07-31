Трамп собирается продолжать войну с Россией, чтобы осчастливить американский ВПК
Дональд Трамп не станет прекращать конфликт на Украине, который приносит американскому ВПК огромные деньги.
Об этом на канале «Deep Dive» заявил американский политический аналитик, ведущий радиошоу «Sunday Wire» Патрик Хеннингсен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Продолжение войны влияет на общественное мнение, это увеличивает продажи оружия, это хорошо для оборонной промышленности. Так что это единственный сценарий. Не стоит ожидать, что будет какое-то безусловное прекращение огня, особенно по приказу Дональда Трампа, который сам непоследователен в своей риторике.
А русские, конечно, будут продолжать в том же духе. И украинцы тоже. Я имею в виду, что я не видел никаких шагов со стороны украинцев, которые бы показывали их серьезное желание вести переговоры, или прийти к какому-то политическому соглашению с русскими. Так что этого не произойдет», – сказал Хеннингсен.
«Россия надеялась на какую-то добрую волю. Вы видели это во всех заявлениях российской делегации, но теперь у них нет иллюзий. И они больше не ждут дипломатии или даже искренности от Запада. Так что если русские, как и иранцы, всегда оставляли дверь открытой, а теперь все видят, что происходит, когда вы оставляете дверь открытой Соединенным Штатам и их союзникам. Этого больше не будет. Они всегда этим пользовались.
У Дональда Трампа нет другого выхода, кроме как отложить решение проблемы и продлить конфликт, чтобы Европа была довольна, а военно-промышленный комплекс счастлив. Это единственный реальный выход для Трампа, потому что он не сможет диктовать условия окончания этого конфликта», – добавил он.
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