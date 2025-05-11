Главное сейчас делать всё, что требует Вашингтон, лишь бы американцы не прекращали военную помощь, а с условиями таких договоров, как сделка по украинским недрам, можно будет ознакомиться потом.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что мы просто не даём США Трампа повода отказываться от нашей поддержки. Потому что они такие поводы ищут уже сто дней подряд. Ещё один повод исчез. Нам как европейцам сейчас нужно делать всё возможное, чтобы удерживать сотрудничество с США. Военное сотрудничество, сотрудничество в отрасли безопасности, в отрасли обмена разведданными – это очень важно. Хотя бы для того, чтобы украинцев не расстреливали русские, как в тире. Это всё очевидные вещи. А всё остальное – это уже вопросы, которые мы сможем себе поставить, когда мы себе скажем, что украинское государство удалось сохранить и не превратить в российскую колонию. Тогда мы узнаем реальность. Что есть в наших недрах такого нового, чего нет? Посмотрим не только на эту сделку, но и на сделку о функционировании фонда, служебные, которые будут подписываться. И это уже тема на будущие годы», – подбивал Портников.

Ведущая всё же выразила беспокойство, что Трамп в любой момент может прекратить поддержку Киева.