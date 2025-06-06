Трамп подмигнёт – и МI-6 удавят Зеленского, – сопредседатель «Клуба народного единства» Александр Казаков

Логика действий киевского режима построена на одном – стремлении выжить. Как только США дадут понять, что Зеленский им больше не нужен, его и подручных не оставят в живых. Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал экс-советник главы ДНР Александр Казаков, сопредседатель «Клуба народного единства».

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«В 2022 году они отказались принять уже парафиновый договор, потому что поверили, что вместе с Западом могут реально победить Россию. Как Лула да Силва рассказал, Байден говорил «Россию надо уничтожить». Они поверили тогда, что все вместе «раз, и поделим Россию». Теперь ситуация кардинально другая – они ни грамма в это не верят. Видят – наши ребята вообще не собираются останавливаться. Они будут идти, пока не получат приказ, как было в 1945-м», – сказал Казаков.

Он считает: вся верхушка киевского режима завязана на Зеленского. Все зависят от его судьбы, а у него судьба смертника. И «печать смерти» на его лбу давно обозначена.