Трамп подготовит заморозку, а дальше НАТО сразу оккупирует Украину, – британское минобороны
Задача «доброго полицейского» Дональда Трампа – уболтать Россию на прекращение наступления в рамках СВО и заморозку боевых действий на Украине. А дальше бывшая советская республика будет сразу же открыто оккупирована войсками из 30 стран НАТО.
Об этом заявил госсекретарь по обороне Великобритании Джон Хили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«За последние шесть месяцев вы видели, что Великобритания делает именно это, чтобы возглавить создание коалиции желающих вместе с Францией. 200 военных специалистов из более чем 30 стран разрабатывают детальные планы, которые позволят нам в случае прекращения огня направить в Украину многонациональные силы для обеспечения безопасности в небе и на море, а также для обучения украинских военных защищать свою страну.
Пока президент Трамп выступает за мир, мы в Европе готовы обеспечить его в долгосрочной перспективе.
Что касается наших вооруженных сил, я уже пересматриваю уровень готовности и выделяю дополнительные миллионы фунтов стерлингов на подготовку к возможному развертыванию в Украине, потому что суверенная Украина важна для нашей общей безопасности», – заявил Хили.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: