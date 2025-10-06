Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Госдеп США не случайно стал сообщать об участии кубинских добровольцев в СВО на стороне России. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По сообщениям иностранных разведок, за Россию воюет примерно пять тысяч кубинцев. Это уже не на уровне добровольцев», – попросил прокомментировать ведущий.

«Это очень забавная цифра, особенно для человека, который только что вернулся с Донбасса. Никаких слухов даже нет. Когда появлялись корейцы – было известно, об этом знает даже местное население. Такое действительно становится известно», – сказал Онуфриенко.