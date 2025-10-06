Трамп готовит «наезд» на Кубу за дружбу с Россией
Госдеп США не случайно стал сообщать об участии кубинских добровольцев в СВО на стороне России. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«По сообщениям иностранных разведок, за Россию воюет примерно пять тысяч кубинцев. Это уже не на уровне добровольцев», – попросил прокомментировать ведущий.
«Это очень забавная цифра, особенно для человека, который только что вернулся с Донбасса. Никаких слухов даже нет. Когда появлялись корейцы – было известно, об этом знает даже местное население. Такое действительно становится известно», – сказал Онуфриенко.
«А что касается вопроса, кто ещё мог бы появиться в таком же количестве – те, кто неугоден США.
Сейчас ожидается американский наезд на Кубу, и они нашли великолепный повод – «пять тысяч кубинцев воюют с русскими, и поэтому давайте применим санкции против кубинцев».
Раньше у Трампа были глобальные наезды – Канада, Мексика, Гренландия. А тут вдруг Куба. Кто-то ему подсказал, что есть такой маленький коммунистический островок, давайте наедем на Кубу», – добавил выступающий.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: