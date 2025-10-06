Трамп готовит «наезд» на Кубу за дружбу с Россией

Максим Столяров.  
06.10.2025 15:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 519
 
Дзен, Куба, Политика, США, Украина


Госдеп США не случайно стал сообщать об участии кубинских добровольцев в СВО на стороне России. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил обозреватель Михаил Онуфриенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Госдеп США не случайно стал сообщать об участии кубинских добровольцев в СВО на стороне...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По сообщениям иностранных разведок, за Россию воюет примерно пять тысяч кубинцев. Это уже не на уровне добровольцев», – попросил прокомментировать ведущий.

«Это очень забавная цифра, особенно для человека, который только что вернулся с Донбасса. Никаких слухов даже нет. Когда появлялись корейцы – было известно, об этом знает даже местное население. Такое действительно становится известно», – сказал Онуфриенко.

«А что касается вопроса, кто ещё мог бы появиться в таком же количестве – те, кто неугоден США.

Сейчас ожидается американский наезд на Кубу, и они нашли великолепный повод – «пять тысяч кубинцев воюют с русскими, и поэтому давайте применим санкции против кубинцев».

Раньше у Трампа были глобальные наезды – Канада, Мексика, Гренландия. А тут вдруг Куба. Кто-то ему подсказал, что есть такой маленький коммунистический островок, давайте наедем на Кубу», – добавил выступающий.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить