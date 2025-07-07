Такой ЕС вам не нужен: Россия готовится выдвинуть новое требование Киеву в Стамбуле

Из-за быстрой милитаризации Евросоюза Россия может выдвинуть новое условие завершения СВО – запретить Украине входить в ЕС.

Об этом в эфире канала «Dialogue Works» заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если НАТО каким-то образом расколется, или если США больше не будут готовы делиться своим ядерным зонтиком с европейцами и так далее. То у нас есть вторая организация, похожая на НАТО, меньшая, но похожая, с одной ядерной державой, а именно с Францией, которая могла бы взять на себя ту же роль, что и США в НАТО. И помните, что Макрон сделал это предложение. Идея уже витает в воздухе, хотя мы далеки от её реализации. Поэтому, если мы объединим взгляды Каи Каллас, Урсулы фон дер Ляйен и Эммануэля Макрона, у нас может появиться уменьшенная версия НАТО», – сказал полковник.