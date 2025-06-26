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В черногорском Никшиче анонсировали открытие филиала просветительского общества «Матица Сербская» – Сербского культурного центра.

Один этот факт спровоцировал бурю негатива у черногорского националиста Новака Аджича, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В анонсе открытия филиала «Матицы Сербской» в Никшиче говорилось о том, что в торжественной церемонии примет участие министр культуры Сербии Никола Селакович.

«Разве это не очевидно? Для тех, кто этого до сих пор не понял, к сожалению, это никогда не станет очевидным. Агенты и агентства Великой Сербии, находящиеся на службе белградского режима, ведут себя так, как и ожидалось. Ничего удивительного», – прокомментировал эту новость председатель Центра гражданского образования Новак Аджич, назвав предстоящее открытие «тихой гибридной оккупацией Черногории» и «попыткой аннексии».

Он также назвал Селаковича «политическим холопом Вучича» и заявил, что его присутствие в Никшиче было не культурным обменом, а «демонстрацией политической силы».

«Никто не оспаривает и не отрицает права сербов в Черногории, но ненормально, что политический приспешник Вучича, Селакович, будучи министром культуры Сербии, делает это посреди Черногории. Это не культурное сотрудничество, это демонстрация политической власти», — вещал Аджич.

Свидомит также назвал нынешнее черногорское правительство «скандальными соучастниками разрушения Черногории» и завершил свое послание призывом к «сопротивлению».

По сути, черногорцы, как народ – это изобретение югославских коммунистов, которые по украинскому образцу дробили сербский государствообразующий народ в Югославии. Жители Черногории – это обитатели сербского приморского княжества Зета, которому в силу естественных природных укреплений – гор и моря, удалось не попасть под иго османов, как жителям остальных сербских земель.

До образования Югославии Черногория существовала как независимое государство, власть и население которой идентифицировали себя как сербы. По данным переписи 1909 года 95% черногорцев назвали себя сербами.

Но по окончанию Второй мировой войны под влиянием коммунистической пропаганды более 90% из них уже записали себя черногорцами. Ситуация начала выправляться, так же как на Украине после майдана, после отделения Черногории от Сербии, тогда многие жители республики начали понимать, что потеряли – и осознали свои сербские корни.

Тем не менее прозападная элита страны, согласовывающая все свои действия с европейскими посольствами, продолжает пестовать идею черногорцев, как отдельного от сербов народа.