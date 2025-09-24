Стратегия Трампа – заработать на желающих убиться об Россию, – в Москве по-прежнему есть желающие оправдать США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все антироссийские заявления Дональда Трампа – это лишь слова, благодаря которым он пытается заработать на поставках желающим воевать с Россией. При этом сами США в ООН антироссийскую резолюцию в поддержку Украины вновь не поддержали.

Об этом в эфире радио «КП» заявила замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.