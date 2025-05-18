Стратегия Путина – не военный, а моральный крах Украины – The New York Times

Сергей Рыжов.  
18.05.2025 09:23
  (Мск) , Москва
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Война, Дзен, Дипломатия, Политика, Россия, Стамбул, США, Украина


Американское издание The New York Times пишет, что переговоры с российской стороной для Вашингтона стали настоящим испытанием.  Россия превращает свои нынешние тактические успези на фронте в политический ультиматум Киеву и стоящему за ним Западу по принципу «Мы побеждаем — и диктуем условия». Представители РФ выдвигают «максималистские требования», не соотносимые с текущей ситуацией на фронте

«Россия не может ожидать, что ей отдадут территории, которые она даже не завоевала», — жалуется вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News.

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Американское издание The New York Times пишет, что переговоры с российской стороной для Вашингтона...

Тем временем, Владимир Путин и его окружение ясно дают понять: Россия считает себя победительницей — и на этом основании требует максимум. Президент РФ заявил ещё в марте, что «российские войска имеют преимущество по всей линии фронта» и что Украина близка к окончательному поражению. «У нас есть основания полагать, что мы близки к тому, чтобы добить их», — сказал он. — «Люди на Украине должны понять, что происходит».

«В Кремле продолжают считать, что ситуация играет на их руку. Россия располагает крупнейшим в мире арсеналом ядерного оружия и масштабными мощностями по производству вооружений — и в случае сокращения помощи со стороны США этот ресурс приобретает ещё большее значение. Кремль верит, что Украина истощается и сопротивление постепенно ослабевает», – говорится в публикации.

Путин делает ставку на психологический надлом украинских элит, считает издание.

По мнению признанной в РФ иноагентом политолога, старшего научного сотрудника Carnegie Russia Eurasia Center Татьяны Становой, Путин строит свою стратегию на ожидании не военного, а морального краха Украины.

 «Путин считает, что рано или поздно линии обороны Украины не выдержат, и это станет таким сильным психологическим ударом, что украинские элиты просто выгонят Зеленского. Они скажут: «Зеленский, уходи. Мы договоримся с Путиным сами», – говорит она.

Становая также указывает, что инициатива с переговорами в Стамбуле — это не мирный жест, а элемент внешнеполитической игры.

«Это не про Украину, это про Трампа. Путин хочет сохранить с ним отношения и вовлечь его в процесс — хотя бы формально. Он не делает это ради мира, он делает это для Трампа — только для Трампа», – убеждена она.

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