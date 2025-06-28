Стало известно, зачем Россия спасла режим Казахстана накануне СВО
Россия была вынуждена вмешаться в события в Казахстане незадолго до начала СВО, поскольку ситуация выглядела угрожающей.
Об этом говорили участники подкаста «Чистота понимания», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«России не нужна гражданская война на своих границах. И именно поэтому Россия поддерживает какую-никакую, любую государственность у себя по периметру. Потому что если она переведёт на голый прагматизм, то везде по периметру будет, как между Таджикистаном и Киргизией», – сказал медиатехнолог Семён Уралов.
В свою очередь, политолог Алексей Чадаев напомнил, как Россия в январе 2022 года ввела войска Казахстан, помогая подавить беспорядки.
«А вы представьте сценарий: февраль 2022-го, а у нас в этот момент 8 пограничных областей в диапазоне от Дагестана до Алтая переполнены потоками беженцев, отступающих каких-то вооружённых банд, выясняющих отношения друг с другом? Вот эта тысячекилометровая граница превращается в непрерывную зону стихийного бедствия. И в этот момент случается тот самый готовившийся удар ВСУ на Донецк. А мы в этот момент уже горим по всему [периметру]», – рассуждает Чадаев.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: