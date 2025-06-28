Стало известно, зачем Россия спасла режим Казахстана накануне СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия была вынуждена вмешаться в события в Казахстане незадолго до начала СВО, поскольку ситуация выглядела угрожающей.

Об этом говорили участники подкаста «Чистота понимания», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«России не нужна гражданская война на своих границах. И именно поэтому Россия поддерживает какую-никакую, любую государственность у себя по периметру. Потому что если она переведёт на голый прагматизм, то везде по периметру будет, как между Таджикистаном и Киргизией», – сказал медиатехнолог Семён Уралов.

В свою очередь, политолог Алексей Чадаев напомнил, как Россия в январе 2022 года ввела войска Казахстан, помогая подавить беспорядки.