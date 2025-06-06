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Американские чиновники встречались с разработчиками террористической операции СБУ «Паутина» по атаке на российскую стратегическую операцию. В ближайшее время оружие террористов поступит в армию США.

В этом министр армии США Дэниел Дрисколл признался на бюджетных слушаниях по вооруженным силам сената США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчера мы были на встрече с компанией, которая участвовала в кампании «Паутина» в Украине и слушали, как они в ней участвовали. Мы сразу сказали, что этим летом нужно придумать, как передать эту технологию нашим солдатам, чтобы мы могли начать учиться, потому что она оказалась очень эффективной. Мы пытаемся протестировать как можно больше вещей», – сказал Дрисколл, не уточнив, чья это была компания.

Он рассказал, что в армии США начали снимать с дронов прохождение полосы препятствий новобранцами, чтобы они понимали, как они выглядят с воздуха.