Соседи тянут Молдову в опасную военную авантюру  

Президент Румынии Никушор Дан впервые после избрания посетил с официальным визитом Кишинев и пообщался с молдавским руководством, а затем поучаствовал в трехсторонней встрече с лидерами Молдовы и Украины Майей Санду и Владимиром Зеленским на полях саммита «Украина – Юго-Восточная Европа».

Большое внимание на этих мероприятиях было уделено темам общего европейского будущего и противодействия России. Резонансные заявления, прозвучавшие на встречах, «ПолитНавигатору» комментирует политолог Анатолий Дирун.

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– Никушор Дан, выступая в Кишиневе, заявил, что готов на молдавских осенних парламентских выборах вернуть долг Майе Санду и ее партии в благодарность за поддержку, которую Кишинев оказал на румынских президентских выборах ему самому. Вмешательство в выборы другой страны становится нормой?

– В условиях войны и борьбы за контроль над Молдовой со стороны ЕС, такие заявления президента Румынии являются естественными. Их можно назвать это даже не нормой, а обязательным условием в деле «борьбы с российской угрозой». Другой вопрос – как оппозиция в Молдове сможет использовать такие заявления в свою пользу и сыграть на опережение. Скоро увидим.

– Президент Румынии считает, что Молдова, несмотря на экономические трудности, должна наращивать свои военные расходы, поскольку ей предстоит «в дальнейшем интегрироваться в более масштабные оборонительные структуры». Значит ли это, что Молдову будут втягивать в НАТО?

– Для начала Молдова станет частью европейских программ по вооружениям. Затем Молдова предоставит свою территорию для европейского воинского контингента в рамках обеспечения мира на территории Украины. И конечно, Кишинев будет идти по пути увеличения военного бюджета. По сути, система управления НАТО будет интегрирована в систему безопасности Молдовы.

– На пресс-конференции с президентом Румынии Майя Санду сказала, что Молдова, противостоящая России, защищает от нее и Румынию, и всю Европу. Российская угроза – один из тезисов, с которым действующая власть идет на парламентские выборы. Сработает ли этот прием?

– Сработает. Так как другой программы и слогана у партии власть просто нет. Это очень удобный с точки зрения мобилизации своих сторонников тезис.

– На саммите «Украина – Юго-Восточная Европа» в Одессе Санду, Дан и Зеленский обсудили в числе прочего вопросы региональной безопасности, проекты энергетической инфраструктуры. Нужно ли опасаться этого трехстороннего формата Приднестровью, которое давно хотят превратить в канал давления на Россию?