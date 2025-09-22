«Смело готовы воевать – только под бронью»: Балашов объяснил странности украинской социологии
Чувствуя, что война завершится в какой-то перспективе, украинские политики начали записываться в армию, чтобы получить статус участника боевых действий.
Об этом на канале Liberty UA заявил киевский миллионер и политик Геннадий Балашов, покинувший Украину и осевший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущая привела данные обнародованной КИМС социологии, согласно которой якобы 60% мужчин призывного возраста готовы воевать.
«У нас люди многие под бронью находятся. И когда ты находишься под бронью, например, ты народный депутат, тебе задают вопрос: «Вы готовы с оружием в руках защищать Украину?». Депутат говорит: «Конечно, готов». Президент, конечно, готов. Чиновник, конечно, готов: «Но я сейчас на очень важном посту нахожусь, поэтому пусть кто-то другой пойдёт в окоп», – объясняет бизнесмен.
Он считает, что вопрос надо формулировать иначе: готовы ли пойти в окоп?
По его мнению, до окончания войны осталось меньше, чем она уже длится, а потому многие специально записываются в определенные «блатные батальоны», чтобы «наработать военный стаж для будущей карьеры».
Миллионер рассказал, что из администрации мэра Киева недавно ушел в армию чиновник.
«Он готов воевать, но в специальном подразделении. А это специальное подразделение далеко находится от фронта и, в принципе, даёт тебе нормально жить. Тебе просто надо дождаться, когда закончится война, и ты уже будешь с корочкой участника боевых действий, а то, смотришь, и с наградой какой-то.
Так что мы видим разных людей, среди которых и выгодополучатели от войны. И, наверное, среди них и проводится опрос. Им задается этот вопрос. И они все готовы… пока под бронью», – отметил Балашов.
