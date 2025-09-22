«Смело готовы воевать – только под бронью»: Балашов объяснил странности украинской социологии

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Чувствуя, что война завершится в какой-то перспективе, украинские политики начали записываться в армию, чтобы получить статус участника боевых действий.

Об этом на канале Liberty UA заявил киевский миллионер и политик Геннадий Балашов, покинувший Украину и осевший в США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущая привела данные обнародованной КИМС социологии, согласно которой якобы 60% мужчин призывного возраста готовы воевать.

«У нас люди многие под бронью находятся. И когда ты находишься под бронью, например, ты народный депутат, тебе задают вопрос: «Вы готовы с оружием в руках защищать Украину?». Депутат говорит: «Конечно, готов». Президент, конечно, готов. Чиновник, конечно, готов: «Но я сейчас на очень важном посту нахожусь, поэтому пусть кто-то другой пойдёт в окоп», – объясняет бизнесмен.

Он считает, что вопрос надо формулировать иначе: готовы ли пойти в окоп?

По его мнению, до окончания войны осталось меньше, чем она уже длится, а потому многие специально записываются в определенные «блатные батальоны», чтобы «наработать военный стаж для будущей карьеры».

Миллионер рассказал, что из администрации мэра Киева недавно ушел в армию чиновник.