«Сидят, с дронов смотрят и командуют»: Офицер ВСУ жалуется на резкое падение уровня генералов

Вадим Москаленко.  
16.02.2025 19:02
  (Мск) , Киев
Просмотров: 81
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Украина


Для украинских генералов главным показателем успешности подразделений является большой уровень потерь среди личного состава. Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Для украинских генералов главным показателем успешности подразделений является большой уровень потерь среди личного состава....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Сейчас у нас командир, который сидит на командном пункте, и никогда не был в посадках. Он их с дронов только сморит.

А раньше был командир бригады, который с нами везде был, проводил постоянные тренировки. Мы приезжали на ППД, и чувствовали, что мы нужны.

А этот – карьерист, ему плевать, сколько людей он уложит. Ему задачу поставили, и он не думает, как сберечь личный состав, а думает, как выполнить, чтобы начальство не отругало», – сказал Черный.

«Куда они [хорошие командиры] делись – я даже не знаю. Разочаровываются многие, наверное. Вспомним даже, комбат Гриб застрелился из-за того, что командование довело.

У нас же всё так интересно – если смертей нет у тебя, значит, как будто ты и не воюешь. Если у тебя кто-то не погиб – значит, ы поставленную задачу и не выполнял», – добавил всушник.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить