«Сидят, с дронов смотрят и командуют»: Офицер ВСУ жалуется на резкое падение уровня генералов
Для украинских генералов главным показателем успешности подразделений является большой уровень потерь среди личного состава. Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас у нас командир, который сидит на командном пункте, и никогда не был в посадках. Он их с дронов только сморит.
А раньше был командир бригады, который с нами везде был, проводил постоянные тренировки. Мы приезжали на ППД, и чувствовали, что мы нужны.
А этот – карьерист, ему плевать, сколько людей он уложит. Ему задачу поставили, и он не думает, как сберечь личный состав, а думает, как выполнить, чтобы начальство не отругало», – сказал Черный.
«Куда они [хорошие командиры] делись – я даже не знаю. Разочаровываются многие, наверное. Вспомним даже, комбат Гриб застрелился из-за того, что командование довело.
У нас же всё так интересно – если смертей нет у тебя, значит, как будто ты и не воюешь. Если у тебя кто-то не погиб – значит, ы поставленную задачу и не выполнял», – добавил всушник.
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