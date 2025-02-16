Для украинских генералов главным показателем успешности подразделений является большой уровень потерь среди личного состава. Об этом на канале «Альфа медиа» заявил участник карательной операции в Донбассе офицер ВСУ Антон Черный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у нас командир, который сидит на командном пункте, и никогда не был в посадках. Он их с дронов только сморит.

А раньше был командир бригады, который с нами везде был, проводил постоянные тренировки. Мы приезжали на ППД, и чувствовали, что мы нужны.

А этот – карьерист, ему плевать, сколько людей он уложит. Ему задачу поставили, и он не думает, как сберечь личный состав, а думает, как выполнить, чтобы начальство не отругало», – сказал Черный.