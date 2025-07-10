Швейцарский полковник: Цели СВО не меняются – они только углубляются и расширяются по Украине

Максим Столяров.  
10.07.2025 18:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше русские получают преимущества, и суть здесь совсем не в территориях.

Об этом на канале подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше русские получают преимущества, и суть здесь...

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«Это те же цели, что и сегодня [демилитаризация и денацификация], но тогда эти цели были, скорее, на оперативном уровне. Но чем дальше мы продвигаемся, тем больше преимуществ получают русские. И дело не только в территории, потому что дело не в территории.

Дело в том, чтобы уничтожить, фактически истощить украинскую армию. И пока они следуют этой цели, цель расширяется и меняется не в формулировке, а по сути.

Помните, в самом начале русские вмешались на Украину, чтобы бороться с угрозой для населения Донбасса. Но когда они продвигаются вперёд, когда у них появляется больше возможностей, цель расширяется», – сказал Бод.

«Сегодня это четыре области – почему русские требуют сохранить эти территории? Конечно, есть сухопутный коридор в Крым, всё это они тоже получат. Но настоящая цель – взять их под контроль и подчинить российскому суверенитету, чтобы они могли жить по российским законам, а не по украинским.

Потому что, как вы знаете, украинские законы проводят различия между этническими русскими и этническими украинцами. И это часть защиты населения. Таким образом, мы возвращаемся к истокам конфликта, но в другом виде», – добавил швейцарский эксперт.

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