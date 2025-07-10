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Чем дольше длится конфликт на Украине, тем больше русские получают преимущества, и суть здесь совсем не в территориях.

Об этом на канале подполковника армии США Дэниела Дэвиса заявил бывший сотрудник швейцарской стратегической разведки, специалист по странам Восточной Европы, полковник Жак Бод, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это те же цели, что и сегодня [демилитаризация и денацификация], но тогда эти цели были, скорее, на оперативном уровне. Но чем дальше мы продвигаемся, тем больше преимуществ получают русские. И дело не только в территории, потому что дело не в территории. Дело в том, чтобы уничтожить, фактически истощить украинскую армию. И пока они следуют этой цели, цель расширяется и меняется не в формулировке, а по сути. Помните, в самом начале русские вмешались на Украину, чтобы бороться с угрозой для населения Донбасса. Но когда они продвигаются вперёд, когда у них появляется больше возможностей, цель расширяется», – сказал Бод.