«Санкции бесполезны – русские сами финансируют войну» – профессор КПУ

Вадим Москаленко.  
10.02.2025 17:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина, Финансы


У России оказалась слишком прочной подушка экономической безопасности.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве завила профессор Киевского политехнического университета имени Сикорского, доктор политических наук Лидия Смола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

У России оказалась слишком прочной подушка экономической безопасности. Об этом на XXII бандеровских чтениях...

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«Есть понимание и рассказы о том, что зависимость России от нефтяных доходов снижается. И это говорят и западные эксперты. Она была высокой, а сейчас она снизилась.

Поэтому разговоры о том, что закончится нефть, что мы введём огромные санкции, они не коррелируются напрямую. Потому что подушка безопасности самих русских не исчерпалась», – сказала она.

«И сейчас мы можем говорить, опять же, российские экономисты, которые в эмиграции, экономисты и финансисты в России, которые боятся, они говорят, что нынешняя война России финансируются с налогов россиян. Русские финансируют нынешнюю войну, платят инфляцию, и всё остальное», – сокрушалась Смола.

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