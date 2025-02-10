У России оказалась слишком прочной подушка экономической безопасности.

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве завила профессор Киевского политехнического университета имени Сикорского, доктор политических наук Лидия Смола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть понимание и рассказы о том, что зависимость России от нефтяных доходов снижается. И это говорят и западные эксперты. Она была высокой, а сейчас она снизилась.

Поэтому разговоры о том, что закончится нефть, что мы введём огромные санкции, они не коррелируются напрямую. Потому что подушка безопасности самих русских не исчерпалась», – сказала она.