Самый тяжёлый этап СВО для нас позади – Вассерман

Максим Столяров.  
24.07.2025 16:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия уже пережила самый сложный период СВО, и теперь всё происходящее будет идти ей скорее на пользу.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия уже пережила самый сложный период СВО, и теперь всё происходящее будет идти ей...

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«Неожиданно для коллективного Запада, и в какой-то мере неожиданно даже для нас самих, выяснилось, что большая часть происходящего сейчас в связи с Украиной – полезна для нас самих.

Развивает нас, и в то же время парализует немалую часть наших противников», – сказал Вассерман.

По его мнению, у Запада закончились рычаги воздействия на Россию.

«И всё, что я могу сказать совершенно уверенно – всё, что могло повредить нам больше, чем им, они уже сделали, а мы уже пережили. То есть теперь всё, что будет происходить в ближайшем будущем, будет так или иначе помогать именно нам», – добавил депутат.

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