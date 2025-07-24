Самый тяжёлый этап СВО для нас позади – Вассерман

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Россия уже пережила самый сложный период СВО, и теперь всё происходящее будет идти ей скорее на пользу.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил журналист, депутат Госдумы Анатолий Вассерман, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неожиданно для коллективного Запада, и в какой-то мере неожиданно даже для нас самих, выяснилось, что большая часть происходящего сейчас в связи с Украиной – полезна для нас самих. Развивает нас, и в то же время парализует немалую часть наших противников», – сказал Вассерман.

По его мнению, у Запада закончились рычаги воздействия на Россию.