С отставкой Козака Путин вернёт Суркова разве что в «штурма», и то вряд ли – Бортник

Российские власти методично очищают политическое поле от довоенных фигур, с которыми связано упущенное время Минских соглашений и договорняков.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вырубают последние опушки этого довоенного леса. Это означает, что Путин пока не намерен менять своего курса, и даже такая позиция в Кремле может рассматриваться как пораженческая.

Вообще… украинская политика превратилась в кладбище карьер для многих российских дипломатов, политиков – Зурабов, Сурков, сейчас Козак [курировавший украинское направление замглавы администрации президента РФ].

Это я только по верхам, не считая генералов. Сколько российских тяжёлых политических фигур приходили на украинский трек с прекрасным будущим и уходили с ужасным прошлым!», – отметил Бортник.

Ведущий предположил, что после ухода Козака «вдруг Путин решится и вернёт Суркова?».

«А с какой стати? В штурмовое подразделение? Видите, Стрелкова даже в штурмовое подразделение не пускают. Нет. Там не любят людей, с которыми ассоциирована история поражения. С Сурковым и Козаком сейчас в голове у Путина и его окружения ассоциируется период потерянного времени Минских соглашений. Договорняков, которые ничего не дали, которые привели Россию к катастрофе», – возразил политолог.

