Россия не понтуется, говоря еще о двух областях, а исходит из расчета – Арестович

Анатолий Лапин.  
20.05.2025 14:21
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1191
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украина ничего не может противопоставить России, которая превышает ее и в качестве, и в количестве, и в организационной структуре.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина ничего не может противопоставить России, которая превышает ее и в качестве, и в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Что касается темпов продвижения, – это неизбежно, потому что техническое превосходство организационное и количественное. Российская Федерация, у них было количественное, потом наступило организационное, теперь качественное наступает. Это тройной капкан, из которого Украина выйти не сможет. Антипроект не способен к организации такого рода, которая позволяет противостоять подготовленному и обладающему троекратным преимуществом: организационным, количественным, качественным, еще и идеологическим, четвертое добавьте, противнику.

Поэтому фронт будет обсыпаться все быстрее, стремительнее. И Российская Федерация, когда говорит, что «Мы захватим четыре области и добавим к ним еще две», она в принципе говорит это исходя не из понтов, как у нас принято, а из расчета», – заявил Арестович.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить