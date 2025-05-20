Россия не понтуется, говоря еще о двух областях, а исходит из расчета – Арестович

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Украина ничего не может противопоставить России, которая превышает ее и в качестве, и в количестве, и в организационной структуре.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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