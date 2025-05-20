Россия не понтуется, говоря еще о двух областях, а исходит из расчета – Арестович
Украина ничего не может противопоставить России, которая превышает ее и в качестве, и в количестве, и в организационной структуре.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Что касается темпов продвижения, – это неизбежно, потому что техническое превосходство организационное и количественное. Российская Федерация, у них было количественное, потом наступило организационное, теперь качественное наступает. Это тройной капкан, из которого Украина выйти не сможет. Антипроект не способен к организации такого рода, которая позволяет противостоять подготовленному и обладающему троекратным преимуществом: организационным, количественным, качественным, еще и идеологическим, четвертое добавьте, противнику.
Поэтому фронт будет обсыпаться все быстрее, стремительнее. И Российская Федерация, когда говорит, что «Мы захватим четыре области и добавим к ним еще две», она в принципе говорит это исходя не из понтов, как у нас принято, а из расчета», – заявил Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: