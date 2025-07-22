Россия легко отобьет ущерб от санкций за счет мигрантов и национализации – экономист

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Ущерб от новых западных санкций в отношении экспорта российской нефти можно легко компенсировать, если остановить утечку капиталов из страны.

Об этом доктор экономических наук Сергей Ануреев заявил в интервью «День-ТВ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы уполовиним отток капиталов, который у нас по-прежнему остается высоким, этого нам полностью хватит, чтобы адаптироваться к ситуации со снижением доходов от экспорта нефти», – сказал Ануреев.

По его оценке, убыток от западных санкций может составить 50-60 млрд руб.

«Прежде всего, наши правоохранительные органы, которые активно воздействуют на крупный бизнес и кого-то лишают этого бизнеса. За каждой серьезной национализацией (а их не так много) почти везде присутствует фабула вывода денег за рубеж и паспорта других стран», – отметил он.

Кроме того, полагает экономист, нужно обкладывать дополнительным налогом трудовых мигрантов.

«У нас примерно 39 млрд по прошлому году – это были расходы за рубежом наших соотечественников. Непонятно, это наши туристы, постоянно проживающие за рубежом или мигранты с двумя паспортами, которые зарабатывают здесь, а деньги отсылают за рубеж. Но это колоссальные деньги, которые являются значимым ресурсом с точки зрения наведения порядка. Эти средства можно обложить разумными налогами», – сказал Ануреев.

Он также предложил обложить налогами зарубежный туризм «достаточно богатых людей».