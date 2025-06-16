Россия чувствует слабину и планирует взять Одессу – немецкий генерал

Анатолий Лапин.  
16.06.2025 10:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Россия чувствует слабость Украины, которая усилилась с началом конфликта между Израилем и Ираном.

Об этом в эфире телеканала Die Welt заявил отставной генерал Бундесвера Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия чувствует слабость Украины, которая усилилась с началом конфликта между Израилем и Ираном. Об...

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«Эта ужасная война, которая является чисто воздушной войной между Израилем и Ираном, снова поставила Украину на второе место. Обрати внимание, что на самом деле происходит в Украине. Она ослабла, и это  ситуация, которой, возможно, хочет воспользоваться Путин.

Поэтому он сейчас активизировал свои наступательные операции в самых разных местах, как на земле, так и в воздухе… Он, возможно, хочет вбить клин на запад через Сумы, и что ему уже почти удалось, вбить клин на запад на юге, через Одессу до Приднестровья, до Молдавии. Я думаю это его цель в военном отношении. Если это так, и я боюсь, что это так, то это также подтверждает, что Путин далек от переговоров», – заявил Катер.

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