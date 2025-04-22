Раскольники открыли «Косовско-албанскую православную митрополию» в Приштине

Алексей Топоров.  
22.04.2025 13:40
  (Мск) , Белград
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Балканы, Дзен, Косово, Религия


Албанский авантюрист Никола Джуфка возглавил церемонию открытия «первой Косовско-албанской православной митрополии» в Приштине на канонической территории Сербской православной церкви.

При этом  каноническая Албанская аравославная церковь не признает этого человека своим священником, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Албанский авантюрист Никола Джуфка возглавил церемонию открытия «первой Косовско-албанской православной митрополии» в Приштине на...

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Джуфка заявил Радио Косово, что учреждение «митрополии» на православную Пасху «знаменует собой новую главу для страны и Албанской автокефальной церкви Косово» и что «важно, чтобы в Косово была своя собственная Албанская православная автокефальная церковь». Авантюрист сообщил, что будет ходатайствовать о включении своей общины в закон, регулирующий правовой статус религиозных общин.

В ноябре 2023 года самопровозглашенный «митрополит» вместе с небольшой группой сторонников ворвался в церковь Архангела Михаила 15 века в селе Ракитница в муниципалитете Подуево, чтобы провести «церковную церемонию». Приходской священник Станиша Арсич, который после этого акта прибыл в храм в сопровождении «косовской полиции», обнаружил, что он заперто на новый навесной замок.

Рашко-Призренская епархия отреагировала на инцидент заявлением  о нападении на имущество СПЦ с целью распространения этнической и религиозной ненависти и нестабильности на территории Косово  изъятия наследия Сербской православной церкви в попытке ее «албанизации» или «косоваризации».

Албанская православная церковь, имеющая приходы преимущественно в соседней Албании (около 90% косовских албанцев – мусульмане, есть небольшой процент католиков) дистанцировалась от Джуфки, представитель которой Тома Дима заявил изданию «Косово Онлайн», что тот мошенник и не является священником.

«Он устроил в подвале своего дома то, что он называет «церковью», открыто обманывая СМИ, что это «палеохристианская церковь — катакомба». Он открыто лжёт, что окончил религиоведение, чего на самом деле не было. Точнее, он окончил среднее профессиональное училище по специальности «пищевая технология» в Эльбасане…. Он делает «патриотические» заявления, одновременно презирая и высмеивая албанское православное духовенство, а также высмеивая и иронизируя над статусом религиозных лидеров и священнослужителей других религий», — говорилось в заявлении  АПЦ.

В том же году перед церковью Святого Георгия в Призрене Джуфка потребовал от «премьера» Косово Альбина Курти, чтобы «государство» отняло у сербских православных святыни Косово, поскольку, по его словам, «СПЦ является террористической и геноцидной».

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