Раскольники открыли «Косовско-албанскую православную митрополию» в Приштине

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Албанский авантюрист Никола Джуфка возглавил церемонию открытия «первой Косовско-албанской православной митрополии» в Приштине на канонической территории Сербской православной церкви.

При этом каноническая Албанская аравославная церковь не признает этого человека своим священником, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Джуфка заявил Радио Косово, что учреждение «митрополии» на православную Пасху «знаменует собой новую главу для страны и Албанской автокефальной церкви Косово» и что «важно, чтобы в Косово была своя собственная Албанская православная автокефальная церковь». Авантюрист сообщил, что будет ходатайствовать о включении своей общины в закон, регулирующий правовой статус религиозных общин.

В ноябре 2023 года самопровозглашенный «митрополит» вместе с небольшой группой сторонников ворвался в церковь Архангела Михаила 15 века в селе Ракитница в муниципалитете Подуево, чтобы провести «церковную церемонию». Приходской священник Станиша Арсич, который после этого акта прибыл в храм в сопровождении «косовской полиции», обнаружил, что он заперто на новый навесной замок.

Рашко-Призренская епархия отреагировала на инцидент заявлением о нападении на имущество СПЦ с целью распространения этнической и религиозной ненависти и нестабильности на территории Косово изъятия наследия Сербской православной церкви в попытке ее «албанизации» или «косоваризации».

Албанская православная церковь, имеющая приходы преимущественно в соседней Албании (около 90% косовских албанцев – мусульмане, есть небольшой процент католиков) дистанцировалась от Джуфки, представитель которой Тома Дима заявил изданию «Косово Онлайн», что тот мошенник и не является священником.

«Он устроил в подвале своего дома то, что он называет «церковью», открыто обманывая СМИ, что это «палеохристианская церковь — катакомба». Он открыто лжёт, что окончил религиоведение, чего на самом деле не было. Точнее, он окончил среднее профессиональное училище по специальности «пищевая технология» в Эльбасане…. Он делает «патриотические» заявления, одновременно презирая и высмеивая албанское православное духовенство, а также высмеивая и иронизируя над статусом религиозных лидеров и священнослужителей других религий», — говорилось в заявлении АПЦ.

В том же году перед церковью Святого Георгия в Призрене Джуфка потребовал от «премьера» Косово Альбина Курти, чтобы «государство» отняло у сербских православных святыни Косово, поскольку, по его словам, «СПЦ является террористической и геноцидной».