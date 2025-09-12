Путин обыграл Трампа, для Киева может быть плохой исход, – Болтон
Дональд Трамп понимает, что потерпел неудачу в желании быстро завершить конфликт на Украине, поэтому он может просто бросить Киев.
Об этом экс-советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, имеющий репутацию оголтелого ястреба-русофоба, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Его обыграли, я думаю, что большинство людей в мире это понимают. Возможно, он этого не понимает, но с точки зрения Путина, он добивается своего, так почему бы не продолжать вести себя так, чтобы добиться желаемого, пока Трамп не изменит курс, не просто пообещает новые санкции, а примет конкретные меры. Я не думаю, что Путин изменит свое поведение…
Трамп чувствует, что потерпел неудачу. За семь месяцев он не смог урегулировать конфликт, и для него почти любой исход был бы приемлемым, не обязательно благоприятным для Украины. Поэтому, когда он сталкивается с этим, он не хочет зацикливаться на неудаче. И я думаю, что есть риск, что он предложит какие-то относительно незначительные санкции против России, а потом уйдет», – заявил русофоб.
