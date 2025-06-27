Путин – еврозоне: «Хватит нас хоронить – сами скоро сдохнете»
В то время, как экономика России вместе с зоной ЕАЭС демонстрирует рост, в странах Западной Европы всё балансирует на грани рецессии.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-конференции в Минске, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«6,3% ВВП России на нужды обороны – много это или мало? Это 13,5 трлн.рублей. А весь наш ВВП 223 трлн.рублей. Немало. Мы заплатили за это инфляцией, но мы сейчас боремся с ней. Целенаправленно идём, чтобы мягкую посадку экономика в чём-то осуществила. Тем не менее, мы очень по здравому к этому относимся.
Кстати, уровень зарплаты-то увеличивается во всех странах ЕврАзЭС и в России. В прошлом году на 9,7%, а за первые 4-5 месяцев текущего года прибавил 4% в реальном выражении. Это удовлетворительный, как минимум, показатель», – сообщил Путин.
«Что в странах Запада происходит? Они всё время нас хоронят. Сами скоро сдохнут там, а нас хоронят, не переставая. Вот, у нас 4,3% рост экономики в прошлом году, а в позапрошлом 4,1%, в этом году будет скромнее намного, с целью борьбы с инфляцией. Но мы целенаправленно это делаем.
А в еврозоне рост 0,9%, А в ведущих экономиках, в индустриальных центрах развития в Европе, там вообще – и в ФРГ, и во Франции, там всё балансирует на грани рецессии», – добавил российский президент.
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