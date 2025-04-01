Провокатор Ходжес советует Трампу: Иран можно уничтожить на Украине

Вадим Москаленко.  
01.04.2025 08:58
  (Мск) , Киев
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Ближний Восток, Война, Вооруженные силы, Дзен, Иран, Россия, США, Украина


Президент США Дональд Трамп в вопросах международной политики не имеет стратегии.

Об этом на канале «War & Politics 24» заявил бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент США Дональд Трамп в вопросах международной политики не имеет стратегии. Об этом на...

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«А про Китай ничего не слышно! Я имею в виду, что Китай должен был стать главной целью: «Давайте остановим всё это и сосредоточимся на Китае». Я не вижу связи, я не вижу стратегии. Кстати, я полностью поддерживаю уничтожение хуситов. Я полностью поддерживаю изоляцию Ирана, который так ужасно обращается со своим народом, и его свержение.

Лучший способ сделать это – помочь Украине победить Россию. Тогда Иран окажется в изоляции, он больше не сможет помогать ХАМАС, хуситам, он больше не сможет поддерживать Хезболлу. И это станет серьёзным сигналом сдерживания Китая. Вместо этого мы видим непоследовательность. Я не вижу стратегического подхода», – заявил Ходжес.

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